Heimspiele am Donnerstag

Freiburg und Mainz in Europapokal-Viertelfinals gefordert

Der SC Freiburg will gegen Celta Vigo an die starke Leistung vom Wochenende anknüpfen, der FSV Mainz 05 gegen Racing Straßburg eine beachtliche Serie fortsetzen.

Für Julian Schuster und den SC Freiburg steht das nächste Highlight an. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Für Julian Schuster und den SC Freiburg steht das nächste Highlight an. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 stehen am Donnerstag vor großen europäischen Fußball-Abenden. Die Badener treten im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den spanischen Club Celta Vigo an (21.00 Uhr/RTL). An die gute Leistung, die sie trotz ihrer 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gezeigt hat, will die Mannschaft von Trainer Julian Schuster dabei anknüpfen.

Die Mainzer bekommen es im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League mit dem französischen Vertreter Racing Straßburg zu tun (21.00 Uhr/RTL+). Die Rheinhessen hoffen dabei auf das neunte Spiel ohne Niederlage in Serie.

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