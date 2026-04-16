Viertelfinal-Aus: Mainz geht in Straßburg unter

Straßburg (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat sich im Elsass abkochen lassen und den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Conference Legaue verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verspielte bei der 0:4 (0:2)-Niederlage bei Racing Straßburg ihren 2:0-Vorsprung von vor einer Woche. Damit platzte auch der Traum von einem Finale mit deutscher Teilnahme am 27. Mai in Leipzig. Noch nie hat ein Bundesliga-Club den 2021/22 eingeführten Wettbewerb gewonnen.

Sebastian Nanasi (26. Minute) und Abdoul Ouattara (35.) stellten innerhalb von wenigen Minuten im Stade de la Meinau alles auf null. Torhüter Daniel Batz hielt nach dem Wechsel zwar einen Foulelfmeter von Emmanuel Emegha (66.). Julio Enciso (69.) und Emegha (74.) sorgten aber für weitere Tore der Franzosen und das Aus der Mainzer.

Nach Abpfiff soll der eingewechselte Nadiem Amiri laut FSV-Sportvorstand Christian Heidel noch Rot gesehen haben, nachdem es ein Gerangel gegeben hatte, weil einige Straßburger Spieler provokant vor der Mainzer Kurve feierten.

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«Feuerwerk» von Racing

Fischer hatte vor einem «Feuerwerk der Gastgeber» gewarnt - und behielt recht. Er setzte auf die gleiche Startelf wie im Hinspiel und Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri, der beim 0:1 gegen den SC Freiburg am Sonntag nach siebenwöchiger Verletzungspause eine halbe Stunde gespielt hatte, erst mal auf die Bank.

Die Mainzer starteten hellwach und aufmerksam in den Zweikämpfen. Eine der ersten Vorstöße hätte fast zum 1:0 geführt: Nach einer scharfen Hereingabe von Paul Nebel lenkte Kapitän Ismael Doukouré den Ball beinahe ins eigene Tor Weit mehr als die offiziell im Gästeblock zugelassenen 2.400 FSV-Fans unterstützten bei ihrem Ausflug ins grenznahe Straßburg die Mainzer.

Batz verhindert Schlimmeres

Nur gut 200 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt sahen sie dann, wie die Partie plötzlich hektisch wurde und den Mainzern entglitt. Dominik Kohr fuhr bei einem Konter den Ellbogen gegen Diego Moreira aus und sah früh und verdient Gelb (19.). Kurz darauf hätte sich Straßburgs getroffener Angreifer beinahe mit einem Seitenfallzieher zum 1:0 gerächt - Batz hielt ganz stark.

Beim nächsten gefährlichen Angriff war der Mainzer Keeper machtlos - Nanasi spitzelte den Ball aus kurzer Entfernung an ihm vorbei ins Tor. Angriff über Angriff rollte nun über die Nullfünfer hinweg: Mit einem Kopfball zum 2:0 egalisierte Ouattara das 0:2 aus dem Hinspiel und sorgte für Freudengebrüll der lautstarken Racing-Fans. Noch vor der Pause musste Batz gegen Enciso, der von einem Fehlpass Nebels profitierte, Schlimmeres verhindern.

Keine Wende durch Amiri