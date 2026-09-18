«Der Name der Rose»: Ein Blick hinter die Kulissen

Eltville (dpa) - Schreibpulte, alte Bücher und eine geheimnisvolle Tür: Im Kloster Eberbach werden Szenen aus dem Film «Der Name der Rose» zum Leben erweckt. Zum 40. Jubiläum des Klassikers zeigt das Kloster eine Ausstellung, in der Besucher und Besucherinnen erstmals hinter die «Verbotene Tür» blicken dürfen, wie das Kloster mitteilte. Auch ein Altar aus der Klosterkirche gehört zur Ausstellung. Das große Requisit besteht allerdings aus Hartplastik. Es wirkt nur so, als sei es aus Stein.