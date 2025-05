«Der Schimmelreiter» kommt als Musical auf die Bühne

Fulda (dpa) - Theodor Storms berühmte Erzählung «Der Schimmelreiter» kommt im nächsten Jahr als Musical auf die Bühne. Die Uraufführung ist am 5. Juni 2026 in Fulda geplant, wie das Unternehmen Spotlight Musicals mitteilte. Das neue Stück soll an die bisherigen Erfolge der Musical-Schmiede aus Osthessen wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» anknüpfen.