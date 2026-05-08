Wetter

Der Start ins Wochenende wird für die meisten sonnig

Freitag und Samstag starten sonnig, aber in den Bergen kann es krachen: Gewitter und kräftige Schauer möglich. Was der Wetterdienst für das Wochenende noch vorhersagt.

Endlich zeigt sich am Wochenende die Sonne wieder über längere Zeit. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Endlich zeigt sich am Wochenende die Sonne wieder über längere Zeit. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Passend zum Wochenend-Start lässt sich im Südwesten die Sonne wieder über längere Zeit blicken. Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart erwartet am Freitag einen freundlichen und sonnigen Tag mit Temperaturen bis zu 22 Grad Celsius am Rhein und am Neckar. 

Wer allerdings in höheren Lagen wohnt, sollte früh Feierabend machen. Ab dem Nachmittag können im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb Quellwolken aufziehen, sogar Schauer und Gewitter sind möglich. In den restlichen Regionen bleibe es aber heiter, sagte ein DWD-Sprecher.

Am Samstag wird ein ähnliches Muster erwartet – diesmal allerdings mit leicht höheren Temperaturen. Am Rhein soll der Thermometer sogar 24 Grad anzeigen. Aber auch hier ein Wermutstropfen: Wer höher wohnt, kann am Nachmittag nass werden. Immerhin die Temperaturen sind ein Trostpflaster – 20 Grad im Schwarzwald und 22 Grad in Oberschwaben und im Allgäu werden vorausgesagt.

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Am darauffolgenden Muttertag droht in den Nachmittagsstunden laut Wetterdienst überall Regen im Ländle. Auch Gewitter seien möglich.

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