Deshalb laufen bunt geschmückte Rinder durchs Münstertal

Münstertal (dpa/lsw) - Manche Stars brauchen keinen roten Teppich - im Münstertal reicht eine kurvige Straße hinab in den Ort. Beim traditionellen Viehabtrieb wurden wieder dutzende bunt geschmückte Rinder von der höher gelegenen Sommerweide ins Tal geführt - begleitet von Alphornbläsern, Musikern und Schaulustigen, die die kurvige Strecke säumen.

Rund ein halbes Jahr lang haben die Rinder, die von verschiedenen Höfen aus der Umgebung stammen, den Sommer auf der Hochweide in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verbracht. Nun kehren sie in ihr warmes Winterquartier zurück. Einige waren geschmückt mit Blumenkronen, andere mit Kuhglocken. Bauern begleiteten den Tross und achteten darauf, dass die Kühe im richtigen Tempo bergab laufen.