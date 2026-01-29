Gewalttat

Toter in Asylunterkunft - was geschah in Münstertal?

Tatort Asylunterkunft: Nach dem Fund einer Leiche geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Wer war das Opfer – und was weiß die Polizei über die Hintergründe der Tat?

Die Leiche wurde am Mittwochabend entdeckt. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Münstertal (dpa/lsw) - In einer Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Leiche eines 21 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er umgebracht wurde. Sie hat eine Sonderkommission eingerichtet. Angaben zu einem Verdacht oder einer Festnahme machte ein Sprecher auf Nachfrage nicht.

Spuren deuten auf Gewaltverbrechen

Nach ihren Angaben wurde der leblose Mann aus Afghanistan am Mittwochabend in seiner Unterkunft entdeckt. Spuren am Tatort deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, wie es hieß.

