Festnahme nach Leichenfund in Asylunterkunft

Münstertal (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem Fund eines toten Mannes in einer Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist dessen Mitbewohner festgenommen worden. Der 22-Jährige wird dringend verdächtigt, den 21-jährigen Afghanen getötet zu haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er habe sich widerstandslos in Eichstetten festnehmen lassen.