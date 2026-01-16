Bild
Internationaler Titel

Design für Demokratie - «World Design Capital» gestartet

Menschen verbinden und Lebensqualität steigern: In Hessen sind für die internationale Würdigung rund 450 Projekte und Events geplant.

Design soll die Lebensqualität erhöhen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Design soll die Lebensqualität erhöhen. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Welche Rolle spielt Design für eine lebendige Demokratie? «Design ist eine Haltung zur Demokratie, zum Leben, zum Miteinander. Design steigert die Lebensqualität, verbindet Menschen und treibt den gesellschaftlichen Wandel voran», sagte Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) bei der Eröffnung der «World Design Capital (WDC) Frankfurt RheinMain 2026» in Darmstadt. Die Metropolregion sei in diesem Jahr die Hauptstadt exzellenten Designs.

Sechs Millionen Euro investiere das Land in die WDC 2026. Rund 450 Projekte und Events würden in diesem Jahr internationale Gäste nach Hessen locken. Der Schwerpunkt werde die Rolle von Design für eine lebendige Demokratie sein.

Die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design. Im Rennen um den Titel 2026 setzte sich das Rhein-Main-Gebiet gegen die saudi-arabische Hauptstadt Riad durch. Zuvor ging der Titel nach San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko).

