2. Fußball-Bundesliga

Desolate Defensive: KSC direkt zurück in der Krise

4:0 gegen Darmstadt, 1:6 in Magdeburg - die Ausschläge beim Karlsruher SC sind gewaltig. Der Trainer prangert die Abwehrarbeit an. Der Kapitän freut sich auf einen kurzzeitigen Tapetenwechsel.

Der KSC kassierte in dieser Saison schon 20 Liga-Gegentore. Foto: Julius Frick/dpa
Der KSC kassierte in dieser Saison schon 20 Liga-Gegentore.

Magdeburg/Karlsruhe (dpa/lsw) - Dem vermeintlichen Befreiungs- folgte der nächste heftige Rück-Schlag. Die 1:6 (0:1)-Klatsche beim 1. FC Magdeburg hat den Karlsruher SC gewaltig getroffen - auch, weil er sich nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 eine Woche zuvor auf dem Weg heraus aus der Krise gewähnt hatte. Die Badener hängen weiter tief unten drin in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Und haben schon die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust.

«Vielleicht ist so ein Wettbewerbswechsel für den Kopf ganz gut», sagte Kapitän Marvin Wanitzek vor der Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). In Magdeburg seien dem KSC «Grenzen aufgezeigt» worden, meinte er. «Wir müssen hart in die Analyse», forderte der Routinier, «und auf dem Platz eine Antwort geben».

Seit Sommer Trainer in Karlsruhe: Maximilian Senft. Foto: Julius Frick/dpa
Seit Sommer Trainer in Karlsruhe: Maximilian Senft.

Schon 20 Gegentore in neun Spielen

Im Zentrum dieser Analyse dürfte einmal mehr die schwache Defensivarbeit der Karlsruher stehen. 20 Gegentore haben sie an den ersten neun Zweitliga-Spieltagen schon kassiert - eine miserable Bilanz. «Wir dürfen im Sechzehner nicht so fahrlässig verteidigen», prangerte Trainer Maximilian Senft nach der Abfuhr in Magdeburg an. Dass seine Mannschaft den Gegner mit gleich zwei Elfmetern regelrecht «eingeladen» hatte, ärgerte den Österreicher besonders.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Sehr enttäuscht» sei er, sagte Senft. Am Sieg gegen Darmstadt habe ihm am besten gefallen, dass der KSC kein Gegentor kassiert hatte. In Magdeburg stellte der 37-Jährige nach dem 0:3 noch mal offensiv um - und musste mit ansehen, wie sein Team unterging. In Gladbach werde man «sicher ein anderes Gesicht zeigen wollen», kündigte Senft an. «Speziell beim Thema Verteidigen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Magdeburg überrollt KSC mit 6:1 und stürmt auf Platz vier
2. Fußball-Bundesliga

Magdeburg überrollt KSC mit 6:1 und stürmt auf Platz vier

Der FCM zerlegt den Karlsruher SC und rückt an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga heran. Für den KSC wird die Auswärtsmisere immer schlimmer.

24.10.2026

Vor Spiel in Magdeburg: KSC bangt um Torwart Bernat
2. Fußball-Bundesliga

Vor Spiel in Magdeburg: KSC bangt um Torwart Bernat

KSC-Torwart Hans-Christian Bernat leidet unter Rückenproblemen, sein Einsatz beim Zweitligaspiel in Magdeburg ist fraglich. Karlsruhes Trainer hätte aber auch mit dem Ersatzkeeper kein Problem.

22.10.2026

Raus aus der Krise: KSC deklassiert Darmstadt 98
2. Fußball-Bundesliga

Raus aus der Krise: KSC deklassiert Darmstadt 98

Der Karlsruher SC beendet seine Krise mit einem eindrucksvollen Heimsieg gegen schwache Darmstädter. Ärger gibt es schon vor der Partie am Hauptbahnhof zwischen Gästefans und Polizei.

18.10.2026

Trotz Krise: Senft spürt beim KSC «volle Überzeugung»
2. Fußball-Bundesliga

Trotz Krise: Senft spürt beim KSC «volle Überzeugung»

Karlsruhes Trainer gibt Einblick in Gespräche mit Bossen, Mitarbeitern und Fans. Zudem erklärt er, wie er die Spieler vor der wichtigen Partie gegen Darmstadt anpacken will.

16.10.2026

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
2. Fußball-Bundesliga

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0

Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.

27.09.2025