Vor Spiel in Magdeburg: KSC bangt um Torwart Bernat

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC bangt vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Magdeburg um den Einsatz von Stammtorwart Hans-Christian Bernat. Der 25-Jährige hatte sich im Training beim Aufstehen den Rücken verrenkt und einen Hexenschuss zugezogen. Er sei aber «vorsichtig optimistisch», dass Bernat spielen könne, sagte KSC-Trainer Maximilian Senft vor der Partie des Tabellen-13. am Sonntag (13.00 Uhr/Sky). Bernat konnte inzwischen auch wieder trainieren. Ob er rechtzeitig fit wird, bleibt aber offen.

Bernat hatte bereits mehrfach mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er könne daher mittlerweile gut mit den Beschwerden umgehen, erklärte Senft. Völlig ohne Schmerzen werde der Torwart allerdings nicht sein. «Du kannst nicht jedes Spiel schmerzfrei bestreiten.»

Für Bernat würde Routinier Himmelmann bereitstehen

Bei einem Ausfall von Bernat würde Senft auch Ersatzkeeper Robin Himmelmann vertrauen. «Der ist Woche für Woche top im Training, hat viel Erfahrung», meinte der Coach über den 37 Jahre alten Routinier.

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