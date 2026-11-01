Haustüren beschädigt

Detonation in Fulda gibt Polizei Rätsel auf

Nach einem lauten Knall sind am frühen Sonntagmorgen in Fulda zwei Hauseingangstüren beschädigt. Verletzt wird niemand – die Polizei sucht nun nach Ursache und Verantwortlichen.

Auch das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auch das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Bei einer Detonation sind am frühen Morgen in Fulda zwei Haustüren beschädigt worden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Was die Detonation auslöste, ist noch unklar. Polizei und Hessisches Landeskriminalamt sicherten Spuren. Der Knall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntag gegen 5.20 Uhr, betroffen davon waren zwei benachbarte Gebäude. Die Ermittlungen zum Motiv und den Tätern laufen.

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