Spurensicherung nach Explosion

Lauter Knall am historischen Rathaus

Nach einem lauten Knall am Rathaus in Michelstadt sichert die Kriminalpolizei Spuren. Mehrere Fenster gingen zu Bruch, der Treppenaufgang wurde beschädigt.

Nach einer Explosion am historischen Rathaus in Michelstadt untersucht die Kriminalpolizei den Vorfall. Spuren deuten auf professionelle Sprengmittel hin. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Nach einer Explosion am historischen Rathaus in Michelstadt untersucht die Kriminalpolizei den Vorfall. Spuren deuten auf professionelle Sprengmittel hin. (Symbolbild)

Michelstadt (dpa/lhe) - In Michelstadt (Odenwaldkreis) ist in der Nacht das historische Rathaus durch eine Explosion beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin einen lauten Knall. Beschädigt wurde das Gebäude im Bereich des Treppenaufgangs. Außerdem zerbrachen mehrere Fenster. Aufgrund der Spurenlage wird nicht ausgeschlossen, dass professionelle Sprengmittel genutzt wurden. Aktuell sichert die Kriminalpolizei die Spuren, sie bittet zudem um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen. In dem historischen Gebäude finden gelegentlich noch Trauungen statt, die Gemeindeverwaltung ist jedoch nicht mehr dort untergebracht.

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