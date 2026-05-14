Zunehmende Konflikte

Deutlich mehr Fuß- und Radverkehr

Wie verändert sich die Mobilität in Frankfurt? Zahlen zeigen, dass Fußgänger und Radfahrer zunehmend das Stadtbild bestimmen.

Zu Fuß sind die Menschen in Frankfurt besonders häufig unterwegs. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Zu Fuß sind die Menschen in Frankfurt besonders häufig unterwegs. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Fuß- und Radverkehr hat innerhalb von Frankfurt in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das wurde in der Studie SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen) festgestellt, bei der regelmäßig Daten in Städten erhoben werden. 

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  • Der Anteil des Fahrradverkehrs nahm demnach in der Stadt zwischen 2013 und 2018 von 14,4 auf 22,7 Prozent zu. Dann gab es bis 2023 einen leichten Rückgang auf 21,2 Prozent. 
  • Den größten Anteil hat der Fußverkehr, sein Anteil stieg zuletzt von 29,6 in 2018 auf 41,2 Prozent in 2023. Zuletzt machte der Fuß- und Radverkehr zusammen also 62,4 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens in Frankfurt aus. 
  • Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, dazu zählt der Auto- und Motorradverkehr, nahm dagegen seit 2013 kontinuierlich ab: von 28,1 Prozent auf 18,1 Prozent in 2023.

Gemessen wurde, wie sich das gesamte Verkehrsaufkommen auf verschiedene Verkehrsmittel verteilt. Vierte Größe sind Busse und Bahnen.

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