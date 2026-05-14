Deutlich mehr Fuß- und Radverkehr
Wie verändert sich die Mobilität in Frankfurt? Zahlen zeigen, dass Fußgänger und Radfahrer zunehmend das Stadtbild bestimmen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Fuß- und Radverkehr hat innerhalb von Frankfurt in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das wurde in der Studie SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen) festgestellt, bei der regelmäßig Daten in Städten erhoben werden.
- Der Anteil des Fahrradverkehrs nahm demnach in der Stadt zwischen 2013 und 2018 von 14,4 auf 22,7 Prozent zu. Dann gab es bis 2023 einen leichten Rückgang auf 21,2 Prozent.
- Den größten Anteil hat der Fußverkehr, sein Anteil stieg zuletzt von 29,6 in 2018 auf 41,2 Prozent in 2023. Zuletzt machte der Fuß- und Radverkehr zusammen also 62,4 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens in Frankfurt aus.
- Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, dazu zählt der Auto- und Motorradverkehr, nahm dagegen seit 2013 kontinuierlich ab: von 28,1 Prozent auf 18,1 Prozent in 2023.
Gemessen wurde, wie sich das gesamte Verkehrsaufkommen auf verschiedene Verkehrsmittel verteilt. Vierte Größe sind Busse und Bahnen.