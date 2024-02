Deutlich weniger Niedriglohn-Jobs

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Niedriglohn-Jobs deutlich um 49 000 Stellen gesunken. Ihr Anteil habe im April 2023 bei 16 Prozent der insgesamt knapp 3,1 Millionen Beschäftigungsverhältnisse gelegen, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Das sei ein Rückgang um 1,8 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres. Die Schwelle zum Niedriglohn lag im April 2023 bei einem Stundenlohn von 13,04 Euro brutto (2022: 12,50 Euro), 497 000 Stellen wurden so gering bezahlt. In diesen Jobs arbeiteten mehr Frauen als Männer, ihr Anteil betrug 55 Prozent.