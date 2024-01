Deutlich weniger Schweine in hessischen Ställen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Landwirte halten immer weniger Schweine. Im Jahr 2023 hätten 420.400 Schweine in den Ställen gelebt, das sei fast ein Viertel weniger als noch im Jahr 2020, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung mit. Die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung sank im selben Zeitraum um elf Prozent auf 2150. Im Jahr 2010 hatte es noch über 5700 solcher Höfe gegeben.