Zwischenbilanz

Deutsche Bank wohl mit Milliardengewinn im zweiten Quartal

Deutschlands größtes Geldhaus hat nach Einschätzung von Analysten auch im zweiten Vierteljahr gut verdient. Die Zahlen könnten jedoch etwas schlechter ausfallen als ein Jahr zuvor.

Deutschlands größtes Geldhaus legt Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Deutschlands größtes Geldhaus legt Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Gewinnsprung in den ersten drei Monaten dürfte die Deutsche Bank auch das zweite Quartal 2026 mit Milliardengewinn abgeschlossen haben. Analysten erwarten im Schnitt, dass von einem Vorsteuergewinn von rund 2,3 Milliarden Euro unter dem Strich knapp 1,4 Milliarden Euro auf die Aktionäre des Frankfurter Dax-Konzerns entfallen. 

Das wäre etwas weniger als ein Jahr zuvor, damals erzielte die Deutsche Bank den höchsten Quartalsgewinn seit 2007: fast 1,5 Milliarden Euro unter dem Strich. Die Zwischenbilanz für den Zeitraum April bis Juni 2026 veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus an diesem Mittwoch (7.00 Uhr).

Konzernchef Christian Sewing will das Geldhaus noch effizienter machen und die Rendite nach oben treiben - auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent sei «die Untergrenze», sagte der Manager bei der Hauptversammlung Ende Mai. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sewing will das Geldhaus zum «europäischen Champion im Bankgeschäft» formen. Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung
Quartalsbilanz

Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung

Nach einem Jahr auf Rekordniveau hat auch 2026 vielversprechend begonnen für die Deutsche Bank. Konzernchef Sewing sieht das Geldhaus auf Kurs, «der europäische Champion im Bankgeschäft zu werden».

29.04.2026

Gewinnsprung für Deutsche Bank zum Jahresauftakt
Quartalsbilanz

Gewinnsprung für Deutsche Bank zum Jahresauftakt

Die Geschäfte im ersten Quartal laufen noch besser als erwartet. Nun sieht sich Deutschlands größtes Geldhaus auf Kurs zu seinen verbesserten Jahreszielen - allen Turbulenzen an den Märkten zum Trotz.

29.04.2025

Deutsche Bank legt Zahlen für drittes Quartal vor
Geschäftszahlen

Deutsche Bank legt Zahlen für drittes Quartal vor

Ein Streit mit früheren Aktionären der Postbank hat der Deutschen Bank zuletzt einen Verlust beschert. Nach der Einigung mit einem großen Teil der Kläger winkt ein Milliardengewinn im dritten Quartal.

23.10.2024

Zwischenbilanz

Deutsche Bank legt Zahlen für das erste Quartal vor

Nach einem Gewinnrückgang 2023 stehen bei Deutschlands größtem Geldhaus Tausende Jobs auf der Streichliste. Experten sehen das Institut vor einem weiteren herausfordernden Jahr.

24.04.2024

Finanzen

Deutsche Bank legt Zwischenbilanz vor

27.04.2023