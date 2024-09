Deutsche Bischofskonferenz berät in Fulda

Fulda (dpa) - In Fulda beginnt an diesem Montag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Bis einschließlich Donnerstag beraten dort 61 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland unter der Leitung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, des Limburger Bischofs Georg Bätzing.