Deutsche Bischofskonferenz schließt Herbstvollversammlung ab

Fulda (dpa) - In Fulda endet heute die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Schwerpunkte des viertägigen Treffens der rund 60 Bischöfe waren unter anderem die Zukunft der katholischen Theologie in Deutschland, die Situation der Kirche im Nahen Osten angesichts des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas sowie die anstehende Weltsynode in Rom. Auch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs stand auf der Tagesordnung.