Deutsche Handballer gegen die Türkei ohne Kapitän Golla

Ludwigsburg (dpa) - Deutschlands Handballer werden ihren Abschluss in der EM-Qualifikation ohne Kapitän Johannes Golla bestreiten. Das erklärte Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Spiel in Stuttgart an diesem Sonntag (18.00 Uhr), ohne Details zu nennen. Gollas Fehlen kann die DHB-Auswahl verschmerzen, da das Spiel zumindest mit Blick auf die EM-Teilnahme bedeutungslos ist.