Deutsche Tennisspielerinnen verpassen das Hauptfeld

Bad Homburg (dpa) - Die deutschen Tennisspielerinnen Jule Niemeier, Tamara Korpatsch und Julia Stusek sind in der Qualifikation für das Hauptfeld beim WTA-Turnier in Bad Homburg ausgeschieden. Niemeier unterlag am Samstag der Französin Diane Parry 3:6, 6:3, 4:6. Korpatsch musste sich der Italienerin Lucia Bronzetti 6:3, 0:6, 1:6 geschlagen geben. Die erst 15 Jahre alte Stusek verlor gegen die Rumänin Jaqueline Cristian 3:6, 4:6.

Damit sind in dem stark besetzten Hauptfeld beim Turnier in Hessen nur die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber und die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria als deutsche Spielerinnen dabei. Kerber spielt am Montag in der ersten Runde gegen die Russin Diana Schneider. Maria muss schon am Sonntag gegen Wiktorija Tomowa aus Bulgarien ran.