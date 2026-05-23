Deutscher überlebt nach Sturz in Österreich Nacht im Freien

Heiligenblut (dpa) - Ein 65-jähriger Mann aus Butzbach (Wetteraukreis) in Hessen ist in Österreich bei Dunkelheit auf einem Spazierweg gestürzt und hat die Nacht im Freien verbringen müssen. Ein Mann sah ihn zufällig heute unterhalb des Wegs in Heiligenblut am Großglockner, wie die Polizei Kärnten berichtet. Der Unfall sei nicht in hochalpinem Gebiet passiert. Der Mann sei sehr verwirrt gewesen und habe zunächst nichts zum Unfallhergang oder seiner persönlichen Lage sagen können. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.