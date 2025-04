Kind überlebt Sturz aus 5. Stock - Holztisch rettet

Wien (dpa) - Ein vierjähriger Junge hat in Wien einen Sturz aus dem fünften Stock eines Wohnhauses mit nur leichten Verletzungen überlebt. Das Kind sei nach einem Fall von mehr als zehn Metern auf einen Holztisch aufgeprallt, was ihm vermutlich das Leben gerettet habe, so die Behörden. «Er hat ein Riesen-Glück gehabt», sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Vierjährige mit Prellungen davon.