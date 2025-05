Deutscher Wetterdienst: Waldbrandgefahr nimmt zu

Stuttgart (dpa/lsw) - Das trockene Wetter in Baden-Württemberg kann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich werden: In der kommenden Woche steigt voraussichtlich die Waldbrandgefahr im ganzen Land an. So geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag von einer hohen Waldbrandgefahr für das Gebiet um Rheinau im Ortenaukreis aus.