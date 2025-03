März in Baden-Württemberg zu trocken

Offenbach (dpa/lsw) - Der sonnige Süden? Für den Monat März gilt das eher nicht. Denn im Bundesländervergleich landete Baden-Württemberg in puncto Sonnenschein mit 177 Stunden in diesem Monat auf dem letzten Platz. Außerdem war es recht zu trocken - 25 Liter pro Quadratmeter entsprechen gerade einmal 36 Prozent des Solls von 70 Litern pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach in seiner Monatsbilanz mitteilte. Das Soll beschreibe dabei die normalerweise zu erwartenden Niederschläge, sagte ein DWD-Sprecher.