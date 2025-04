Der April war warm und besonders trocken

Offenbach (dpa) - Ungewöhnlich sonnig, sehr warm und besonders trocken - der April ist alles andere als gewöhnlich gewesen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seiner Monatsbilanz von einer «ausgeprägten Wärmeanomalie». «Ungewöhnlich früh» kletterten in diesem April die Temperaturen über 25 Grad, so der DWD.