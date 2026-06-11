Sieg gegen Philippinen

Deutsches Darts-Duo startet mit Sieg in Team-WM

Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko gewinnen zum Auftakt der Team-WM. Gegen Außenseiter Philippinen zeigen die beiden eine starke Leistung.

Martin Schindler (l) und Ricardo Pietreczko feierten bei der Team-WM einen souveränen Auftakterfolg. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Martin Schindler (l) und Ricardo Pietreczko feierten bei der Team-WM einen souveränen Auftakterfolg.

Frankfurt/Main (dpa) - Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main einen überzeugenden Auftaktsieg gefeiert. Die beiden gewannen am ersten Spieltag der Gruppenphase souverän mit 4:0 gegen Alexis Toylo und Paolo Nebrida aus den Philippinen.

«Es kann gerne so weitergehen», sagte Pietreczko nach dem Erfolg. Beim 31-Jährigen lief es zuletzt überhaupt nicht. Er litt an Symptomen der «Dartitis». Dies ist eine Störung, die bei Dartsspielern zu Problemen beim Abwerfen des Pfeils führt.

K.o.-Phase zum Greifen nahe

Schindler und Pietreczko können am Freitag in einer der insgesamt zwölf Dreiergruppen mit einem Sieg gegen Neuseeland den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Topfavoriten um England mit Einzel-Weltmeister Luke Littler steigen dann auch ins Turnier ein. Die Engländer haben wie Schottland, die Niederlande und Nordirland ein Freilos in der Gruppenphase.

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Im vergangenen Jahr waren Littler und sein Landsmann Luke Humphries im Achtelfinale sensationell an Schindler und Pietreczko, die bis ins Halbfinale kamen, gescheitert. Das Siegerteam beim sogenannten World Cup of Darts erhält in diesem Jahr 100.000 britische Pfund und damit umgerechnet etwa 115.000 Euro.

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