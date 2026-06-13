Sieg gegen Tschechien

Deutsches Darts-Duo steht im Viertelfinale der Team-WM

Mit «Major Tom» im Ohr ziehen die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ins Viertelfinale der Team-WM ein. Dort könnte das Duo auf einen Turnier-Mitfavoriten treffen.

Darts-Profi Ricardo Pietreczko (hier im Bild) steht mit Martin Schindler im Viertelfinale der Team-WM. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Darts-Profi Ricardo Pietreczko (hier im Bild) steht mit Martin Schindler im Viertelfinale der Team-WM.

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko dürfen weiter vom Titel bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main träumen. Die beiden siegten im Achtelfinale mit 8:6 gegen die Tschechen Adam Gawlas und Karel Sedlacek. Im Viertelfinale am Sonntag treffen Schindler/Pietreczko auf den Sieger der Partie zwischen dem Turnier-Mitfavoriten Niederlande und Außenseiter Schweden.

Während Schindler/Pietreczko zum Einlaufsong «Major Tom» von Peter Schilling die Bühne betraten, verwandelten die Zuschauer die Eissporthalle in Frankfurt in einen Hexenkessel.

Schindler und Pietreczko mit Traumstart

Das deutsche Duo zeigte sich zumindest zu Beginn der Begegnung davon unbeeindruckt, ging schnell mit 4:0 in Führung und ließ sich den Sieg am Ende trotz stärker werdender Tschechen nicht mehr nehmen. In der Gruppenphase bejubelten Schindler und Pietreczko gegen die Philippinen (4:0) und Neuseeland (4:2) zwei souveräne Erfolge.

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Im vergangenen Jahr waren Schindler und Pietreczko erst im Halbfinale am späteren Sieger Nordirland gescheitert. Auf dem Weg dahin hatte die beiden im Achtelfinale sensationell England um Einzel-Weltmeister Luke Littler aus dem Turnier geworfen.

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