Deutsches Darts-Duo wendet Niederlage bei Team-WM ab

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland hat eine Niederlage zum Auftakt des World Cup of Darts in Frankfurt am Main gerade so abwenden können. Das Duo Martin Schindler und Gabriel Clemens setzte sich am Donnerstagabend knapp mit 4:3 gegen die beiden Neuseeländer Haupai Puha und Ben Robb durch und machte damit einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Gelingt am Freitagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) gegen Außenseiter Finnland ein weiterer Erfolg in der Eissporthalle, wäre der Einzug in die Runde der letzten 16 bei der Team-WM perfekt.