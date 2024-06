Deutschland zieht bei Darts-Team-WM ins Achtelfinale ein

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland hat beim World Cup of Darts in Frankfurt am Main das Achtelfinale erreicht. Einen Tag nach dem mühevollen 4:3 gegen Neuseeland setzten sich Gabriel Clemens und Martin Schindler am späten Freitagabend in der Eissporthalle mit 4:1 gegen Außenseiter Finnland mit Marko Kantele und Teemu Harju durch. Clemens und Schindler sind nach dem Erfolg vor knapp 3000 Zuschauern in der K.o.-Runde dabei, die am Samstag beginnt und am Sonntagabend mit dem Finale endet.