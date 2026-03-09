Wird Stürmer unfair beurteilt?

DFB-Debatte: Matthäus würde Undav «auf jeden Fall mitnehmen»

Deniz Undav fühlt sich als Kandidat für den deutschen WM-Sturm zu wenig wahrgenommen und macht sich zuletzt Luft. Jetzt erhält der VfB-Torjäger Rückendeckung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

In vier Spielen nacheinander getroffen: Deniz Undav betreibt mächtig Eigenwerbung. (Archivfoto) Foto: Harry Langer/dpa
In vier Spielen nacheinander getroffen: Deniz Undav betreibt mächtig Eigenwerbung. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa) - Vier Spiele, vier Tore - die Serie hält: Stuttgarts Stürmer Deniz Undav hat am Wochenende weitere Argumente für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesammelt. Nach seinem nächsten Treffer für den VfB beim 2:2 in Mainz erhält der 29-Jährige in der Debatte um eine WM-Kader-Nominierung nun auch Rückendeckung von TV-Experte Lothar Matthäus. «Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen», sagte der Rekordnationalspieler im Fußballtalk «Sky90».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuletzt hatte Undav ein fehlendes Standing beklagt, trotz seiner Torquote falle sein Name in Diskussionen um die ideale Sturmbesetzung im DFB-Team zu selten. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss», sagte er. «Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe, dass ich auf der Zehn spielen kann, dass man dann nicht über mich als Stürmer redet.»

So sieht Matthäus Undavs Rolle im DFB-Trikot

Auch Matthäus sieht den Stuttgarter nicht als klassische Nummer 9. «Undav ist eher ein Neuneinhalber, der immer wieder vorne auftaucht. Das funktioniert beim VfB mit Demirovic ja hervorragend.» Tatsächlich liegt Undav in der Torjägerliste als bester Deutscher mit nun 15 Treffern bei 21 Spielen hinter Bayern-Angreifer Harry Kane (30 Tore) auf Platz zwei. Insgesamt kommt der VfB-Offensivmann in dieser Saison bislang auf 19 Tore und 12 Vorlagen in 34 Pflichtspielen.

Zuletzt gehörte Undav nicht mehr zum DFB-Aufgebot von Trainer Julian Nagelsmann. Die nächsten Länderspiele stehen am 27. März gegen die Schweiz in Basel und am 30. März gegen Ghana in Stuttgart an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgart-Stürmer Undav feiert Comeback bei Testspielsieg
Partie gegen Elversberg

Stuttgart-Stürmer Undav feiert Comeback bei Testspielsieg

Sechs Spiele verpasst Deniz Undav wegen einer Knieverletzung. In einem Freundschaftsspiel während der Länderspielpause steht er erstmals wieder auf dem Feld.

09.10.2025

Matthäus über Woltemade: Kann bei WM den Unterschied machen
Senkrechtstarter vom VfB

Matthäus über Woltemade: Kann bei WM den Unterschied machen

Bei der U21-Europameisterschaft dreht Nick Woltemade derzeit auf. Auch deswegen hält Lothar Matthäus große Stücke auf den Angreifer des VfB Stuttgart.

14.06.2025

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder
Drohen Ausfälle?

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder

Nach einer Erkrankung ist Nationalspieler Deniz Undav ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Bei zwei weiteren Profis dauert es noch etwas.

12.02.2025

VfB-Stürmer Undav fehlt krank
Drohen Ausfälle?

VfB-Stürmer Undav fehlt krank

Für den VfB Stuttgart beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg nicht optimal.

11.02.2025

Matthäus rät Nagelsmann zu Debütanten
Nationalmannschaft

Matthäus rät Nagelsmann zu Debütanten

Lothar Matthäus rät Bundestrainer Julian Nagelsmann zu neuen Abwehrspielern und mutigen Entscheidungen in der Offensive. Für einen jungen Spieler käme eine DFB-Einladung noch zu früh, findet Matthäus.

12.03.2024