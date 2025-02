VfB-Stürmer Undav fehlt krank

Stuttgart (dpa/lsw) - Nationalstürmer Deniz Undav ist vor dem kommenden Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg krank. Der 28-Jährige fehlte am Dienstag in der Vorbereitung auf die Partie wegen einer Erkältung beim Training, wie ein Sprecher des schwäbischen Fußball-Bundesligisten mitteilte. Auch Jacob Bruun Larsen, der schon beim 2:1 in Dortmund passen musste, und Nikolas Nartey waren erkrankt nicht bei der Einheit dabei. Das Duell mit den Wolfsburgern steigt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).