Freiburger Shootingstar

DFB-Neuling Treu mit Klopp-Lob und Grasflecken-Erkenntnis

Freiburgs Treu gibt sein Länderspiel-Debüt und erlebt einen «kleinen Flashback». In einem Interview erzählt er, was aus seinem ersten DFB-Trikot wurde und wie er Bundestrainer Klopp erlebte.

Gab gegen die Niederlande sein Länderspiel-Debüt: Philipp Treu (rechts). (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Gab gegen die Niederlande sein Länderspiel-Debüt: Philipp Treu (rechts). (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Nach seinen ersten Fußball-Länderspielen stand für Philipp Treu noch eine weitere Herausforderung im privaten Bereich an. Der Rechtsverteidiger des SC Freiburg musste Freundin Jana überzeugen, das DFB-Trikot seines Debüts gegen die Niederlande (1:1) im Wohnzimmer aufhängen zu dürfen. «Das haben wir geklärt», schilderte der 25-Jährige in der «Bild» und schilderte erheitert: «Es hängt jetzt an einer schönen Kleiderstange, an der auch ein paar andere besondere Trikots von mir hängen.»

Seine Freundin habe eingesehen, dass das Leibchen einen besonderen Platz verdiene. Und er selbst lernte, dass der Dreck aus der Johan Cruyff Arena nicht so einfach vom Trikot zu entfernen ist. «Ich habe es einmal bei 30 Grad gewaschen, die Grasflecken sind noch drauf», erzählte der Abwehrspieler.

«Kleiner Flashback» beim Einlaufen in Amsterdam

Neben den grünen Rasenresten blieben Treu viele Erinnerungen, allen voran die emotionalen Momente beim Einlaufen und der Nationalhymne in Amsterdam. «Das war für mich ein kleiner Flashback», sagte der Freiburger. «Als kleiner Junge stand ich mit meinem Bruder und anderen Kindern aus der Nachbarschaft vor dem Fernseher. Wir haben die Hand auf die Brust gelegt und lautstark mitgesungen. Plötzlich stehst du selbst da, singst die Hymne und deine Eltern sitzen auf der Tribüne. Das hat mich sehr stolz gemacht.»

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Bundestrainer Jürgen Klopp herzt Philipp Treu und Said El Mala. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bundestrainer Jürgen Klopp herzt Philipp Treu und Said El Mala. (Archivbild)

Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp habe den ersten Einsätzen in der A-Auswahl des DFB eine zusätzliche Würze verliehen. «Man spricht immer von ihm als Menschenfänger. Das kann ich nur bestätigen. Er weiß, wie er mit Spielern umgehen muss, wie er ihnen Zuspruch gibt und wann jemand vielleicht eine Umarmung braucht», sagte Treu.

Besondere Klopp-Motivation durch Liverpool-Video

Zugleich lobte er Klopps taktische Detailversessenheit. «Ich erinnere mich an ein Video von Liverpool, das er uns gezeigt hat. Darin ging es um das Pressingverhalten seiner Mannschaft. Das hat richtig Bock gemacht. Man wollte gefühlt sofort loslegen und dieses Pressing auf dem Platz umsetzen.»

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