DFB-Pokal: OFC und Eintracht an unterschiedlichen Tagen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Pokalspiel der zweiten Hauptrunde zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach findet am 30. Oktober (18.00 Uhr) statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Viertligist Kickers Offenbach spielt am Tag davor (18.00 Uhr) gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Darmstadt 98 tritt am 30. Oktober (19.45 Uhr) unter Flutlicht bei Drittligist Dynamo Dresden an. Alle Spiele der zweiten Hauptrunde überträgt Sky.