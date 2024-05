Offenbacher Kickers holen Hessen-Pokal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kickers Offenbach hat nach großem Kampf den Hessen-Pokal gewonnen und damit den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals geschafft. Der Regionalligist setzte sich am Samstag am Ende verdient gegen Außenseiter Türk Gücü Friedberg mit 3:2 (1:1) durch. Der Fünftligist hielt die Partie spannend und forderte die Kickers bis zum Schlusspfiff.

Friedberg hatte den OFC in der PSD Bank Arena in Frankfurt früh geschockt, als Noah Michel mit dem ersten Angriff in der 4. Minute traf. In der Folge erspielte sich Offenbach mehr Feldvorteile und Chancen, ließ diese aber zunächst liegen. Alexander Sorge (45.+1) schoss mit dem Pausenpfiff den verdienten Ausgleich.