Eintracht im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach

Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach. Die Hessen genießen am 29. oder 30. Oktober Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Dortmund. «Ein Bundesliga-Duell ist immer eine Herausforderung. Wichtig war uns, ein Heimspiel zu bekommen. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Pokalabend mit unseren Fans», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.