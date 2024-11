DFB-Spielerin Gräwe über Messi: «Gar nicht mein Spielertyp»

Stuttgart (dpa/lhe) - Neu-Nationalspielerin Lisanne Gräwe von Eintracht Frankfurt schaut sich von einigen Topstars des Weltfußballs etwas ab. «Als Kind habe ich mir sehr viele Videos von Toni Kroos angeschaut, irgendwann ging es dann über zu Messi», verriet die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin vor den Länderspielen des DFB-Teams am Freitag (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich gegen die Schweiz und am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien.