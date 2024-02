Eintracht Frankfurt verlängert Vertrag mit Lisanne Gräwe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lisanne Gräwe bleibt Eintracht Frankfurt noch bis zum Sommer 2027 erhalten. Wie der Frauenfußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde der ursprünglich bis Juni 2025 laufende Kontrakt nun vorzeitig verlängert. Die 21-Jährige war erst im Sommer 2023 aus Leverkusen an den Main gewechselt und avancierte zur Stammspielerin. «Für uns war es aufgrund ihrer hervorragenden Entwicklung zuletzt die logische Entscheidung, sie langfristig an uns zu binden. Wir sind davon überzeugt, dass ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist», sagte die Technische Direktorin Katharina Kiel.