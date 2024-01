DFB stellt neue Sportdirektorin Nia Künzer vor

Frankfurt/Main (dpa) - Der DFB stellt an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) Nia Künzer als Sportdirektorin für Frauenfußball vor. Die 43 Jahre alte Ex-Nationalspielerin aus Wetzlar hat am 1. Januar den neu geschaffenen Posten angetreten, wie der Deutsche Fußball-Bund Anfang Dezember angekündigt hatte. Bei der Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main sind neben Künzer auch Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Andreas Rettig dabei.