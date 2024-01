Künzer: Bundestrainer-Suche eine der Prioritäten

Frankfurt/Main (dpa) - Für die neue Sportdirektorin Nia Künzer gehört die Suche nach einem neuen Frauen-Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund zu den Prioritäten. «Wir müssen in verschiedenen Szenarien denken. Wir sind dran. Ich bin mir bewusst, dass es eine Aufgabe wird, an der ich gemessen werde», sagte Künzer bei ihrer Vorstellung am Donnerstag in Frankfurt am Main. Man habe einige Namen auf dem Zettel, konkreter wollte sie sich nicht äußern.