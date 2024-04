DGB ruft zu Mai-Kundgebungen auf

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum «Tag der Arbeit» werden an diesem Mittwoch in Hessen wieder tausende Menschen zu den Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) listet auf seiner Homepage rund 30 Veranstaltungen im ganzen Bundesland auf, darunter Demonstrationen, Kundgebungen und Familienfeste in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Gießen, Fulda und Darmstadt.