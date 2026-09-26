Aktion für starken Sozialstaat

DGB: Über 20.000 Menschen demonstrieren im Südwesten

In mehreren deutschen Großstädten gehen Menschen bei einem DGB-Aktionstag auf die Straße. Auch in Baden-Württemberg wird für einen starken Sozialstaat demonstriert. Laut Gewerkschaft in großer Anzahl.

DGB-Aktionstag in Stuttgart. Foto: Enrique Kaczor/dpa
DGB-Aktionstag in Stuttgart.

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - In Stuttgart und Freiburg haben sich Tausende Menschen an einem bundesweiten Aktionstag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) beteiligt. Das Motto lautete: «Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente.» Dabei sei es darum gegangen, «ein deutliches Zeichen gegen Kürzungen beim Sozialstaat und Verschlechterungen bei der Arbeit», teilte der DGB Baden-Württemberg mit. Laut DGB seien in Stuttgart 16.000 Menschen und in Freiburg 4.500 Menschen auf die Straße gegangen.

«Die Bundesregierung präsentiert uns ein Paket aus weniger Rente, mehr Schikane bei Krankheit und Sozialabbau», sagte DGB-Landeschef Kai Burmeister laut Mitteilung. Die Beschäftigten verweigerten die Annahme dieses Sparpakets und schickten es nach Berlin zurück. «Der Maßstab für gerechte Reformen lautet: Mehr Wachstum, sichere Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen», sagte Burmeister.

Insgesamt sollten in 15 deutschen Großstädten Kundgebungen gegen den Regierungskurs stattfinden, darunter Berlin, Leipzig, Hannover oder Frankfurt/Main.

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