Bundesweiter Aktionstag

Tausende zu Demonstration gegen Sozialkürzungen erwartet

Bis zu 10.000 Menschen erwartet der Deutsche Gewerkschaftsbund in Frankfurt, um für soziale Sicherheit und bessere Renten zu demonstrieren. Auch in anderen Großstädten sind Aktionen geplant.

Die Gewerkschaften wenden sich gegen die Reformpläne der Bundesregierung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Gewerkschaften wenden sich gegen die Reformpläne der Bundesregierung. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zu einer Demonstration gegen Sozialabbau erwartet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) heute in Frankfurt mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter dem Motto «Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente» ist zunächst eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz geplant (11 Uhr). Anschließend soll ein Demonstrationszug durch die Innenstadt starten. Der DGB Hessen-Thüringen rechnet mit bis zu 10.000 Menschen.

«Der Sozialstaat ist keine freiwillige Leistung, sondern das Ergebnis der harten Arbeit von Millionen Beschäftigten», sagt der DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph. «Wer Monat für Monat Beiträge zahlt, hat Anspruch auf gute Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit und eine verlässliche Rente.» Die Gewerkschaften wendeten sich gegen die Reformpläne der Bundesregierung, die zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen gingen. 

Der DGB fordert stattdessen mehr Investitionen in die Infrastruktur, ein gesetzliches Rentenniveau von mindestens 50 Prozent und eine effizientere Mittelverwendung im Gesundheitssystem. Proteste sind in insgesamt 15 Großstädten bundesweit geplant.

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