10.000 Hippie-Fans in Breitenbach erwartet

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Ein Hippie-Markt, Yoga-Kurse und eine Menge Liebe: Das nach eigenen Angaben größte Hippie-Festival Europas startet im osthessischen Breitenbach am Herzberg. Von Donnerstag (25.07.) bis Sonntag (28.07.) öffnet das «Herzberg-Festival» unter dem Motto «Hippeace United» seine Tore auf dem Festivalgelände an der Burg Herzberg. Da das Wetter die vergangenen Jahre wechselhaft war und die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle stehe, wurden die Tickets in diesem Jahr auf 10.000 beschränkt, hieß es im Vorfeld von den Veranstaltern.