Herzberg-Festival mit Kula Shaker und viel Love and Peace

Breitenbach (dpa/lhe) - Vier Tage lang wird in diesem Jahr wieder ein Hauch von Woodstock beim Burg Herzberg Festival in Osthessen zu spüren sein. Musiker wie die Britpop-Formation Kula Shaker, La Sonora Mazurén aus Kolumbien, Israel Nash aus den USA und der ehemaligen Pink Floyd-Drummer Nick Mason und seine Gruppe Saucerful of Secrets Songs sollen dem Publikum vom 25. bis 28. Juli tüchtig einheizen. «Das größte Hippie-Festival Europas sieht sich nicht länger als Verwalter des eigenen Erbes, sondern gestaltet es für eine neue Zeit und andere Generationen, die mit stundenlangen Improvisationen und Krautrock nichts mehr am Hut haben», sagte Festival-Organisator Gunther Lorz am Freitag bei der Vorstellung des neuen Programms.