10.000 Menschen feierten bei Hippie-Festival

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Vier Tage, fünf Bühnen und ganz viel Programm: Zum Abschluss des Herzberg Festivals haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Unter dem Motto «Hippeace United» feierten 10.000 Besucher seit Donnerstag auf dem Gelände an der Burg Herzberg. Das viertägige Spektakel endet am Sonntagabend. Dann sollten beispielsweise noch die britische Band Kula Shaker sowie der ehemalige Pink Floyd-Drummer Nick Mason mit seiner Band Saucerful of Secrets auf der Bühne stehen.