Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Die alte Familienfichte: Vom Garten auf den Weihnachtsmarkt

Erst Wohnzimmer, dann Garten, jetzt Weihnachtsmarkt. Eine nordhessische Blaufichte erlebt eine ungewöhnliche Karriere – sie darf bald den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt schmücken.

Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt wird im Dunkeln wieder mit Lichterglanz locken. Sein Weihnachtsbaum ist eine Blaufichte aus einem Privatgarten. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt wird im Dunkeln wieder mit Lichterglanz locken. Sein Weihnachtsbaum ist eine Blaufichte aus einem Privatgarten. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Mehr als 30 Jahre stand der Baum im Garten, nun bekommt er seinen großen Auftritt auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt: Eine bis zu 14 Meter hohe Blaufichte aus Twistetal-Mühlhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) wird in diesem Jahr den Königsplatz schmücken. Für die Familie Knebel, die den Baum gespendet hat, ist der Abschied allerdings ungewohnt. 

1992 sei die Fichte nach dem Weihnachtsfest über ihren Onkel in den Garten gelangt, erzählt Rebecca Knebel. Damals noch als kleiner Baum. Inzwischen sei der Nadelbaum allerdings so groß geworden, dass die Gefahr bestanden habe, bei einem Unwetter umzukippen. Deshalb habe sich die Familie schweren Herzens von ihm trennen müssen.

Erst im zweiten Anlauf klappt es

Ganz so schnell sollte es mit einem neuen Platz für den Baum aber nicht gehen. Bereits im vergangenen Jahr habe die Familie versucht, die Fichte an einen Weihnachtsmarkt zu vermitteln, sagt Rebecca Knebel. Auch in Kassel habe sie angefragt – damals sei dort allerdings bereits ein Baum gefunden gewesen. Im September habe sich die Stadt dann überraschend doch noch gemeldet. Im zweiten Anlauf klappt es also mit dem Weihnachtsmarkt.

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Dass der Baum nun weg ist, macht sich im Garten deutlich bemerkbar. «Es ist wahnsinnig hell geworden», erklärt Knebel. Über die vielen Jahre habe man die Fichte irgendwann kaum noch bewusst wahrgenommen. Jetzt sei es schon «merkwürdig», dass sie plötzlich nicht mehr da stehe. Ganz verabschieden müssen sich die jahrelangen Wegbegleiter der Fichte aber nicht: Als Spender wurde die Familie eingeladen, ihren ehemaligen Garten- und Weihnachtsbaum auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt wiederzusehen.

Wenn die Lichter in wenigen Wochen am Königsplatz angehen, dürfte der Blick der Familie Knebel in diesem Jahr also ein ganz besonderer sein. Ihr ehemaliger Gartenbaum wird dann zum Weihnachtsmittelpunkt der Stadt.

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