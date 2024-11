Christbaum kommt mit Verspätung auf Weihnachtsmarkt an

Kassel (dpa/lhe) - Mit dreitägiger Verspätung ist der Christbaum für den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt in der nordhessischen Stadt angekommen. Die 16 Meter hohe Douglasie mit einem Umfang von rund sechseinhalb Metern sollte eigentlich schon am vergangenen Samstag auf dem Königsplatz aufgestellt werden. Doch es gab Probleme bei ihrem Transport: Der Baum, der in einem Garten in Borken (Schwalm-Eder-Kreis) mit Hilfe eines Krans gefällt und auf einen Tieflader gehievt worden war, war zu breit für den genehmigten Transport.