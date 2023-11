Frankfurter Weihnachtsbaum wird aufgestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sonny, Laura, Tanni Binz, Holz oder Charly? Heute (ab 11.30 Uhr) wird der Frankfurter Weihnachtsbaum auf dem Römerberg aufgestellt. Dann wird auch das Geheimnis seines Namens gelüftet. Baumpate ist in diesem Jahr Eintracht Frankfurt. Deshalb konnten die Mitglieder des Vereins Ideen einreichen und über die fünf finalen Namensvorschläge abstimmen.

Die Fichte stammt aus der Gemeinde Flörsbachtal im Spessart und wird am Vormittag von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und dem Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Thomas Feda, in Empfang genommen. Eintracht-Vizepräsident Michael Otto und Vorstandsmitglied Philipp Reschke werden dann den Namen des Baumes bekannt geben.