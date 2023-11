Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk: An diesem Montag (17.10 Uhr) wird der Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. Bevor traditionell die Glocken der Alten Nikolaikirche den Beginn einläuten, gibt die Oper Frankfurt ein Weihnachtskonzert auf der Römerbergbühne. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) will gemeinsam mit Vizepräsident Michael Otto von Eintracht Frankfurt rund 25.000 energiesparende LED-Lichtpunkte am Weihnachtsbaum erleuchten. Ein Auftritt des Künstler-Ehepaars Ross Antony und Paul Reeves rundet die Eröffnungsfeier musikalisch ab.